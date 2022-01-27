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İran'dan doğal gaz sıkıntısı için Türkiye'ye suçlama

İran'dan doğal gaz sıkıntısı için Türkiye'ye suçlama

Türkiye ve İran arasındaki doğal gaz akışının kesilmesindeki karmaşa sürüyor. EPDK Azerbaycan şirketi SOCAR ile ek anlaşma yaparak gaz sıkıntısına takviye yapacağını duyurmuştu. İran tarafından ise sıkıntının kendisinden değil Türkiye'den olduğunu söyleyen bir açıklama geldi.

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İran'dan alınan doğal gazın kesilmesi ve bu paralelde elektrik üretiminde doğalgazın yetersiz olması nedeniyle sanayi tesislerinde üretimin durmasının yankıları devam ederken, İran makamları, sorunun ülkelerinden değil, Türkiye'den kaynaklandığını öne sürdüler.

İran Milli Gaz Şirketi tarafından yapılan resmi açıklama, “İran'dan Türkiye'ye gaz ihracatındaki kesintinin ayrıntıları” başlığını taşıyor. Yetkililer resmi açıklamaya dayanarak şunları söylediler:

Teknik sorun
“Türkiye'ye doğalgaz akışındaki kesinti İran tarafından kaynaklanmıyor. Bazergan istasyonunda iki yalıtımlı bağlantıdan gaz kaçağı meydana gelmesi ve istasyondaki standart çalışma koşullarının aksamasının ardından Türkiye'ye gaz ihracatı azalmış olup, sorunlar giderilene kadar kısa bir süreliğine durdurulmuştu.

Çalışma koşullarının kontrol edilmesi ve kaçakların sürekli izlenip basınç kontrollerinin yapılmasıyla gaz ihracatının akışı sağlandı. Ancak Türk tarafındaki doğalgaz basınç yükseltme istasyonundaki teknik bir sorun nedeniyle ülke şu anda gaz alamıyor.”

İkinci hat yatırımı yapılacaktı ama...
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Türkiye'ye verilen doğalgazda son 5-6 yıldır herhangi bir durma olmadığını belirtmişti. Farazmand şunları söylemişti: “25 yıllık bir anlaşmamız var. Daha fazla talep olursa karşılarız. Hatta ikinci bir hat konusu gündemdeydi. Bir türlü ciddi bir girişim olmadı. İkinci hat Van, Erzurum gibi Doğu'daki illerin gazını karşılayacaktı. Yatırımcı geldi, fizibilite çalışıldı ama maalesef bir ilerleme kaydedilmedi.”

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