Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatında yeni dönem başladı 1999 tarihine dikkat!

Kıdem tazminatının tavanı 10 bin 596 lira olarak açıklandı. Buna göre 2022 yılının ocak-haziran döneminde uygulanacak tazminat tutarı 10.596 lira olacak. 2021’in son yarısında ise tazminat tavanı 8 bin 284 lira olarak uygulanıyordu. Böylece tazminat tavanı 2022 yılının başında yüzde 27.9 artırılmış oldu. Peki, yeni kıdem tazminatı çalışanları nasıl etkileyecek? Noyan Doğan yazısında önemli detaylara yer verdi: