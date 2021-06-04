Kadiri tarikatı şeyhi Abdulkadir Şaşmaz kimdir aslen nereli?

Oyuncu Necati Şaşmaz ile birlikte Kadiri tarikatı yeniden merak edildi. Kadiri tarikatına girmek için müridlerin yerine getirmesi gereken 10 şart var. 45. kolu olduğu bilinen Kadiri tarikatı lideri ise Necati Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz'dır. İşte Kadiri tarikatı hakkında merak edilenler...

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Her tarikatta olduğu gibi Kadiri tarikatının da kendine has zikir, adap ve usûlleri bulunuyor. Tarikata girmek isteyen kişinin 10 şartı yerine getirmesi gerekiyor. Kadiri tarikatına girmek isteyen bir kişinin öncelikle Geylani'nin 10 şartını yerine getirmesi gerekiyor. İşte merak edilenler...

Ardından şeyh özel bir merasimle yeni müride hırkasını ve tacı giydirir. Kaynaklara göre, Kadiriyye tarikatının 45 kolu var. Her tarikatta olduğu gibi Kadiri tarikatının da kendine has zikir, adap ve usûlleri bulunuyor. Kadiri tarikatına girmek isteyen kişinin öncelikle 10 şartı yerine getirmesi gerekiyor.

"Tövbe" eden kişi ardından sırayla, "Zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, zikir, teveccüh, sabır, murakabe ve rıza" şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Diğer tarikatlarda olduğu gibi Kadirilik'te de ritüeller vardır. Bunlardan birisi de 'Murakabe'dir.

Murakabe nedir: Kadirilik'te murakabe denilen bir uygulama vardır. "Allah'a mahviyetini ifade etmek" anlamına gelen Murakabe'yi yapacak kişi önce iki dizleri üzerine oturup karnını uyluklarına yapıştırır. Dünya ile alakasını keser. Ayetler okuyarak mahviyetini ifade eder. Nefsini ölmüşve vücudunu işe yaramaz hale gelmiş olarak tasavur edip bir süre bu şekilde kalır.

Kişinin nefsini insanlardan uzaklaştırıp kendi kötü huylarını terbiye etmesi olarak tanımlanan Halvet ise, Kadiriler'de Ramazan ayının son 10 günü ve ayrıca 40 gün yapılır. Halvet'te olan kişi, günlerini oruçlu olarak geçirir.

Ayrıca halvete giren kişi mümkün olduğunca az uyumalı, her geçen gün yemeği azaltmalı, sonunda su ile idare edecek seviyeye indirmeli ve kesinlikle lüzumsuz kelâm el etmemelidir.

Kıyafetleri: Kadiri tacı on iki veya altı terk olur. Eşrefi tacı ise 7 terktir. İsmail-i Rumi'nin tacı ise çukadan,sekiz terk olur ve ortasında Kadiri mührü bulunur. Eskiden halk arasında 'Kadiri gülü' diye bilinen mühür, beyaz üzerine yeşil veya yeşil üzerine beyaz, birbiri içinde üç halkadan oluşur. Bu halkalardan biri Pir'in kutupluğuna, biri gavslığına ve biri de fert oluşuna işaret eder.

Eşref-zade'nin mühürü ise 18 bin aleme işaret eden 19 köşe üzerinedir. Kadiri kemerleri ise, halkalarla süslenmiştir. Kadiri dervişlerinin saç uzatmaları ise adettendir. Ama Eşreffiye kolunda saç uzatmak yoktur.

45 kolu var: Kaynaklara göre, Kadiriyye tarikatının 45 kolu olduğu biliniyor. Bunların önemlileri şunlar: Hikemiyye: Kurucusu, Ebu Abdillah Muhammed Ebi Bekrel- Hikemi'dir. El- Hikemi, tarikat hırkasını Abdülkadir Geylani'nin halifelerinden Ali el-Haddad'dan giymiştir. Yemen'de kurulmuş, büyük bir tarikat olarak biliniyor. Esdiyye: Yemeniyye olarak da bilinen ekolün kurucusu Abdullâh Ali el-EsdKadiriye'- nin bilinen en eski kolu. Becelliye: Muhammed B. Hüseyin el-Becel'ye'nin kurduğu ekol Hikemmiye'nin bir kolu olarak kabul edilir. İseviyye: Hıristiyan bir Papaz Abdülkadir Geylani'nin halifesi olarak kendini tanıtıp birçok mürit toplar. Daha sonra Abdülkadir Geylani'nin karşısına çıkıp kelime-i şahadet getirip Müslüman olur. Kendi müritlerine gerçekleri anlatıp başka bir şeyhe gitmelerini ister. Ancak müritleri ondan ayrılmak istemez ve O'na İsa ismini vererekyanında kalırlar.

Farızzıyye: Tescil edilmiş sufi kolu Farızzıyye Ebu Hafs Ömer el-Fârız tarafından kurmuş. Ehdelliye: Kendi içinde de birçok kola ayrılan Ehdeliyye Ebu'l-Hasan Ömer el-Ehdel tarafından kurulmuş. Tarikat Kadiriye'nin büyük şubelerinden biri olma özelliğini hâlâ koruyor.

Cebertiyye: İsmail İbrahim el- Ceberttarafından 14'üncü yüzyılın ortalarında açılan şube bir çok tarikattan icazet alarak hizmet vermiş. Tarikat kurucusunun sahibi olduğu medrese yıllarca ilim alemine hizmet vermiş.

Davudiyye: Şam'da yaşayan Ebu Bekr Dâvud kurmuş. Eşrefiyye: Kadiriyye tarihinde "Pir-i Sani" olarak anılan Eşrefzade Abdullah-ı Rumi tarafından kurulan tarikat Anadolu'da yaygın bir şube.