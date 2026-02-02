BIST 13.838
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de bir araya geliyor. Kabine Toplantısı'nda ülkedeki gelişmeler, uluslararası gündem ve ekonomiyle ilgili önemli konular masada olacak. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Kritik öneme sahip toplantıda uluslararası gelişmelerden iç politikaya kadar pek çok konu ele alınacak.

Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki gerilimde arabuluculuk için önemli diplomatik temasları gerçekleştirmesinin ardından Kabine Toplantısı'nda son gelişmeler değerlendirilecek.

SURİYE

Suriye'de Ahmed Şara yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyon getiren yeni mutabakata varılması ve Suriye'deki diğer gelişmeler de toplantıda konuşulacak.

GAZZE

10 Ekim'de Hamas ile ateşkeste anlaşan İsrail, anlaşmaya rağmen saldırılarını sürdürüyor. Ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesine karşın İsrail yine sivilleri hedef aldı ve 30'u aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılar düzenledi. Türkiye, bu duruma tepki gösteren açıklamaları Dışişleri Bakanlığı üzerinden dünyaya duyurdu.

Gazze'deki insani dram ve ateşkes sürecindeki son durum da Kabine Toplantısı içinde konuşulacak. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetini kabul eden Türkiye'nin yeni dönemle ilgili hamleleri de görüşülecek.

EKONOMİ

Kabine Toplantısı'nda ekonomi başlığı altında önemli gelişmeler değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda enflasyonun tek haneye indirilmesi, fiyat istikrarı, yatırım ve istihdamdaki son durum masada olacak.

