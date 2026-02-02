BIST 13.838
YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti! Anlaşma yarın başlıyordu ama...

Terör örgütü YPG, işgal ettiği Haseke kentinde 2 Şubat, Kamışlı ilçesinde ise 3 Şubat'ta, yerel saatle 06.00'dan akşam saat 18.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirdi. Suriye hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Terör örgütü YPG'nin sözde "güvenlik birimi", ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Suriye güçlerinin konuşlanması beklenen Haseke kenti ve Kamışlı ilçesine ilişkin sokağa çıkma yasakları açıkladı.

Buna göre, Haseke'de 2 Şubat'ta, Kamışlı'da 3 Şubat'ta sabah 06.00'dan akşam 18.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kararın, "bölge halkının güvenliği, istikrarı ve huzuru için alındığı, karşı çıkanlar hakkında işlem yapılacağı" öne sürüldü.

ŞAM'DAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Suriye hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'da yönetim ve güvenliği üstlenmesini içeren anlaşmanın 2 Şubat Pazartesi'den itibaren uygulanmaya başlaması öngörülüyor.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtardığı belde ve kentlerde Suriyeliler sokaklara inerek, üç yıldızlı Suriye bayrakları ve milli şarkılarla kutlamalar yapmıştı.

Halep Emniyet Müdürü Muhammed Abdulgani, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakat kapsamında örgütün işgali altındaki Aynularab'ı (Kobani) ziyaret etmiş, bölgede kamu düzeninin sağlanması ve güvenlik birimlerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı.

