Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus Doğu-Adana Kuzey kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu (Aydın çevre yolu) ve bağlantı yollarında üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple İzmir-Aydın istikametinde Güney-1 Köprüsü, Aydın-İzmir istikametinde Kadıköy Köprüsü'nün bazı şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde onarım, Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bodrum-Milas yolunun 8-10. kilometrelerinde kaldırım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım, diğer şeritten gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Baladız-Isparta yolunun 19-20. kilometrelerinde otogar kavşağı yapım, Edirne-İstanbul yolunun 18-20. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde kablo ve mekanik tesisat montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 10-16. kilometrelerindeki (Tuzluca şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

