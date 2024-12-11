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İstanbul'da "kedimin bıyığını yanlış kestin" kavgası!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul Bakırköy'de kedisinin bıyığının yanlış kesildiğini iddia eden kadın, veteriner teknikerini tokatladı

Özel bir veteriner kliniğinde kedisini tıraş ettiren N.Ü, bir süre sonra hayvanın bıyığının da kesildiğini öne sürerek eşi S.O.Ü. ile iş yerine geri döndü.

Veteriner teknikeri Saliha G.Y'yi kliniğin önünde gören S.O.Ü. aracını durdurdu, karısı N.Ü. arabadan hızla indi.

N.Ü. tekniker Saliha G.Y'nin üzerine yürüyerek tokat attı. Olaya müdahil olan çevredekiler, yaşanan arbedeyi durdurdu.

Saliha G.Y, olayın ardından "darbedildiği" ve "hakarete uğradığı" gerekçesiyle çift hakkında suç duyurusunda bulundu.

S.O.Ü. de karısına hakaret edildiği iddiasıyla veteriner teknikerinden şikayetçi oldu.

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