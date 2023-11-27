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İstanbul'da eczane çalışanını öldüren sanığa haksız tahrik indirimi

İstanbul'da eczane çalışanını öldüren sanığa haksız tahrik indirimi

ŞİŞLİ'de kendisine bir süredir aşağılayıcı konuştuğunu iddia ettiği ve bu nedenle husumeti olduğu eczane çalışanını yine bir tartışma sonrası eve gidip aldığı silahla öldüren sanık Kadir Keleş, 2 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Şişli’de 4 Nisan 2023’de kendisine bir süredir aşağılayıcı konuştuğunu iddia ettiği ve bu nedenle husumeti olduğu eczane çalışanı Gökhan Baran’ı (31) yine bir tartışma sonrası eve gidip aldığı silahla öldüren sanık Kadir Keleş’in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Kadir Keleş ile müşteki Ömer Baran, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

‘’Keşke böyle olmasaydı’’

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Keleş, ‘’Böyle bir şeyler olmasaydı, rahatsızlık vermeseydi neden böyle bir şey yapayım? Nişantaşı’nın en nezih yerinde 18 sene durdum. Hakkaniyetinize sığınıyorum, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı’’ ifadelerini kullandı.

Müebbet hapis cezası 18 yıla çevrildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kadir Keleş’i ‘kasten öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi haksız tahrik altında işlediğini belirten heyet, bu cezayı 18 yıla çevirdi.

Mahkeme ayrıca, sanık Keleş’i ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırarak bu suçtan hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Toplamda 19 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kadir Keleş’in ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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