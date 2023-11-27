3. Uluslararası Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Sultanbeyli Kısa Film Yarışması"nın ödülleri verildi.

Abone ol

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Atlas Sineması'ndaki törende yaptığı açıklamada markalaşmaya giden yarışmanın gelecek yıllarda büyüyerek yoluna devam edeceğini aktararak, "Bu seneki kısa film yarışmamıza önceki yıllardan farklı olarak İsrail terör devletinin barbarlığından yola çıkarak Filistin seçkileriyle başladık. Aynı zamanda Filistinli yönetmen Muhammed Almughanni'nin aramızda oluşu çok önemli." dedi.

Çağrı filminin yönetmeni Mustafa Akkad'ın ölümünün 18. yılı dolayısıyla da seminer ve özel etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Keskin, "Bu yarışmaya katılan bütün eser sahiplerine, sanatçılarımıza, burada başarılı olan filmlerimize, kısa filmlerimize ve onların emekçilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan kıymetli sanatseverlere ve sinemaseverlere de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İnsan Hakları konulu filmler yapmak benim için çok önemli"

"İnsan Hakları Özel Ödülü" alan Filistinli yönetmen Muhammed Almughanni de ödülden dolayı çok mutlu ve onurlu olduğunu belirterek, "İnsan Hakları ve insanların temel ihtiyaçları konulu filmler yapmak, onların hikayelerini anlatmak benim için çok önemli." diye konuştu.

Ödülünü Filistin halkına adayan Almughanni, "Festival yönetimine, ayrıca Filistin'in yanında olduklarını gösteren Türk halkına teşekkür ediyorum. Burada Filistinli olduğumu duyduklarında bana sarılıyorlar ve Filistin'i çok seviyorlar. Her yerde Filistin bayrakları var. Bu beni mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sinema bu kaydın çok değerli bir aracı"

Festival danışmanı Suat Köçer ise İsrail'in Filistin topraklarını işgal etme girişimine ve bölgede yaşananlara rağmen sanatın devam etmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Sinema ve sanatın olan bitene tanıklık ve şahitlik etmeye aracı olduğunun altını çizen Köçer, şunları aktardı:

"Sinema belki de bu kaydın çok değerli, çok önemli bir aracı. Yaşanan her şeyin bir şekilde kayda geçtiğini görüyoruz. O yüzden de sinemanın ve sanatın durmaması lazım. Çünkü o durursa her şey durur, hafıza durur, kayıtlar durur, tanıklık olmaz, şahitlik olmaz."

Sultanbeyli Belediyesi çalışanlarının ve festival ekibinin, etkinliğin gerçekleştirilmesi için çok emek verdiğinin altını çizen Köçer, "Bu işi birlikte ortaya çıkardık. Onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Festivalle ilgili çeşitli filmlerin yanı sıra seçkide bulunan kısa film tanıtımlarının gösterildiği ödül töreni, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Ödüller

Ulusal Kategoride En İyi Film "Farklı Bir Yas", En İyi 2. Film "Babamın Öldüğü Gün", En İyi 3. Film ödülü ise "Ben Tek Siz Hepiniz" adlı yapımların oldu.

Uluslararası En İyi Film "Scrapyard" filmiyle yönetmen Miguel Angel Olivares, Jüri Özel Ödülü ise "Kara Tavuk" ile Zeynep İncetekin'e takdim edildi.

En İyi Görüntü Yönetmeni "Farklı Bir Yas" filminden Ece Latifoğlu, En İyi Kurgu Ödülü "Birlikte Yalnız" filminden Emrullah Erbay, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü "Rutubet" filminden Mücahit Koçak, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Farklı Bir Yas" filminden Ilgıt Uçum'a verildi.

Oyuncular Hikmet Körmükçü, Zihni Göktay ve Bedia Ener ile sinema tarihçisi ve yazarı Burçak Evren "Onur Ödülü"nün sahibi oldu.

"Kısa Filme Destek Ödülü"ne yapımcı ve sunucu Ömer Sami Sevimli değer görülürken, Filistinli yönetmen Muhammed Almughanni'ye "İnsan Hakları Özel Ödülü" verildi.