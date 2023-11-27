"Don Giovanni" operası 30 Kasım'da prömiyer yapacak!

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahneleyeceği "Don Giovanni" operasının prömiyeri, 30 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda yapılacak.

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Prova öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan İDOB Müdürü Caner Akgün, İDOB gibi köklü bir kurumda sorumluluk almanın önemine değinerek, "Önümüzdeki dönemde insanımızın yapısını doğru tahlil ederek, evrensel ölçülerde yaratılmış eserleri sanatseverlerle buluşturmak istiyoruz. Kökler başlıklı bir konsept ile tarihimize ve medeniyetimize mercek tutan bir program hazırlığı içerisindeyiz." dedi.

Akgün, genç ve dinamik bir ekiple çalıştıklarını belirterek, AKM'nin teknik imkanları ve üst düzey sanatçı kadrosuyla İDOB'un dünyayla yarışmasını istediklerini vurguladı.

"Don Giovanni" eserinde Don Giovanni gibi önemli bir rolü üstlenmenin gururunu taşıdığını dile getiren Akgün, "Sanatçı kadromuzun içerisinde bu operayı yurt dışında yorumlamış sanatçılarımız var. İlk defa AKM'nin tüm teknik imkanlarını bu prodüksiyon içerisinde kullanıyoruz. Kostümlerinden sahne tasarımına her şeyi AKM'de hazırladık. Buranın yapılma amacını da ilk kez tam anlamıyla bu prodüksiyonla gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Caner Akgün, 30 Kasım ve 6 Aralık gösterimlerinin biletlerinin şimdiden tükendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2200 kişilik kapasitesiyle satışa sunulur sunulmaz ilgi görüyor. Bu da bize büyük gurur veriyor açıkçası. İyi ki bu bina yapıldı, iyi ki halkımız bu eserlerle buluşabiliyor. Genel Müdürümüz Tan Sağtürk'ün dediği gibi; 'Hep beraber bir tarih yazacağız'. Bu tarihi de Don Giovanni operasıyla AKM'de hep beraber yazmaya başladık."

"Yurt dışındaki büyük prodüksiyonlar artık İstanbul'da da yapılıyor"

Eserin yönetmenliğini üstlenen Aytaç Manizade ise yurt dışında izlediği büyük prodüksiyonların artık İstanbul'da da yapılmasından duyduğu gururu vurgulayarak, "Uzun yıllardır böyle büyük kurumlarda çalışsaydım acaba neler yapardım diye düşünürdüm. Bugün artık o günlerin geldiğini görmek çok mutluluk verici. AKM'nin bize sunduğu her imkanı eserin yapısına uygun olarak kullanmaya çalıştık. Ufak bir sürpriz ile açılışımızı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Don Giovanni" operasının her şeyiyle İstanbul'dan bir olan eser olduğunun altını çizen Manizade, genç bir ekiple titiz çalıştıklarını söyledi.

Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetecek. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı eserde Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosunu da sahne alacak. Eserdeki hareket düzenini ise Alper Marangoz hazırladı.

"Don Giovanni" rolünde Caner Akgün, Zafer Erdaş, Murat Güney, "Leporello" rolünde Göktuğ Alpaşar, N.Işık Belen, Burak Bilgili, "Donna Anna" rolünde Evren Ekşi, Özgecan Gencer, Gülbin Günay, "Donna Elvira" rolünde Perihan N. Artan, Nesrin Gönüldağ, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, "Don Ottavio" rolünde Berk Dalkılıç, Bülent Külekçi, Ufuk Toker, "Zerlina" rolünde Sevim Ateş, Aslı Ayan, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, "Masetto" rolünde Alp Köksal, Burak Kul, "II Commendatore" rolünde Mithat Karakelle, Ali Haydar Taş, Umut Tingür dönüşümlü olarak rol alacak.

Eser, 6 Aralık akşamı tekrar, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu'nda seyirciyle buluşacak.