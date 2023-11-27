Aracı olanlar aman dikkat! Buna yapmayan araç satamayacak: Son 3 gün

Ek motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinin 2. taksitini ödemek için son ödeme için 3 gün kaldı. Vergisini ödemeyen vatandaşlar araçlarının satışını gerçekleştiremeyecek.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) ödemek için geri sayım başladı.

Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için son taksit ödemesi kaldı. Kahramanmaraş depremleri sonrasında getirilen EK MTV’de ikinci taksit ödemelerin son gün 30 Kasım.. Ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayında gerçekleştirilmişti. Vatandaşların cezai duruma düşmemek için Ek MTV 2. taksit ödemelerini belirlenen tarihe kadar yatırmaları gerekiyor.

Ödemeyen araç satamayacak

Ek MTV'yi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak.