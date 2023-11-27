BIST 8.069
DOLAR 28,91
EURO 31,66
ALTIN 1.870,79
HABER /  GÜNCEL

Aracı olanlar aman dikkat! Buna yapmayan araç satamayacak: Son 3 gün

Aracı olanlar aman dikkat! Buna yapmayan araç satamayacak: Son 3 gün

Ek motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinin 2. taksitini ödemek için son ödeme için 3 gün kaldı. Vergisini ödemeyen vatandaşlar araçlarının satışını gerçekleştiremeyecek.

Abone ol

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) ödemek için geri sayım başladı.

Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için son taksit ödemesi kaldı. Kahramanmaraş depremleri sonrasında getirilen EK MTV’de ikinci taksit ödemelerin son gün 30 Kasım.. Ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayında gerçekleştirilmişti. Vatandaşların cezai duruma düşmemek için Ek MTV 2. taksit ödemelerini belirlenen tarihe kadar yatırmaları gerekiyor.

Ödemeyen araç satamayacak

Ek MTV'yi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kripto dolandırıcılık çetesi çökertildi: 10.8 milyon liralık vurgun yapmışlar!
Kripto dolandırıcılık çetesi çökertildi: 10.8 milyon liralık vurgun yapmışlar!
Şişmanlık bir hastalıktır, kişiye özel tedavi gerekir!
Şişmanlık bir hastalıktır, kişiye özel tedavi gerekir!
Kütahya’da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli tutuklandı!
Kütahya’da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli tutuklandı!
İran'da "ülkenin en ağır bebeği" doğdu! Tam 7 kilo
İran'da "ülkenin en ağır bebeği" doğdu! Tam 7 kilo
Çanakkale'de emekli öğretmen katil oldu! Eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü
Çanakkale'de emekli öğretmen katil oldu! Eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü
Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda avantaj peşinde
Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda avantaj peşinde
Eskişehir'de 46 parça tarihi eser ele geçirildi!
Eskişehir'de 46 parça tarihi eser ele geçirildi!
Sivas'ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Sivas'ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Almanya Cumhurbaşkanı, İsrail'e desteğini yineledi
Almanya Cumhurbaşkanı, İsrail'e desteğini yineledi
Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! Gram altın ne kadar oldu, İslam Memiş'in 2024 tahmini bomba
Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! Gram altın ne kadar oldu, İslam Memiş'in 2024 tahmini bomba
Nöbetçi noterlerde 2 milyon 374 bir işlem yapıldı!
Nöbetçi noterlerde 2 milyon 374 bir işlem yapıldı!
Adana'da bir araçta 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirildi!
Adana'da bir araçta 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirildi!