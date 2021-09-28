İstanbul ve İzmir'de 'Barınamıyoruz' eylemine polis müdahalesi! Öğrenciler gözaltına alındı

İSTANBUL Kadıköy'de ve İzmir'de yüksek yurt fiyatları ve kiraları 'Barınamıyoruz' sloganıyla protesto eden öğrencilerin eylemine polis müdahale etti.

Öğrencilerin "barınamıyoruz" sloganıyla yüksek kira ve yurt ücretlerini geceleri parklarda geçirerek protestosu devam ediyor. Öğrenciler devlet yurdu kapasitelerinin yetersiz, özel yurt ücretleri ve kiraların da aşırı yüksek olmasından şikayetçi. Moda Parkı’nda sekiz gündür devam eden eylemlere polis müdahale etti.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne göre İstanbul'da yaklaşık 50 öğrenci, İzmir'de de 30 öğrenci gözaltına alındı. Açıklamada, "2911 sayılı Kanun’a muhalefet iddiasıyla gözaltına alınan öğrencilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bilgisini aldık." denildi. Öğrencilere yönelik gözaltı kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parklarda yatarak yurt ve barınma sorununu gündeme taşımak isteyenlerin bazılarının 'öğrencilikle alakası olmadığını" söylemesinin hemen ardından geldi.

İstanbul Valiliği açıkladı! 28 kişi serbest bırakıldı İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, "Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı'nda dün akşam saat 21.30 sıralarında KYK Yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan (36) kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur. Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle (17) kadın, (11) erkek olmak üzere toplam (28) şahıs yakalanmıştır. Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır." ifadeleri yer aldı







"Gezi Parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur"

Ülkenin farklı illerine yayılan gösteriler sonrası Erdoğan pazartesi günkü kabine toplantısı sonrası "Son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre, güya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi Parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur" ifadelerini kullandı.



"Yoğun bir talep ortaya çıktı"

Bu yıl yurtlar için 624 bin başvuru aldıklarını, 430 bin kişinin ise yurtlara yerleştirildiğini açıklayan Erdoğan ise "Üniversitelerin açılması ile barınma ihtiyacı için yoğun bir talep ortaya çıktı. Türkiye dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim yurduna sahip ülkesidir" diye konuştu.