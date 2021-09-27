BIST 1.394
DOLAR 8,86
EURO 10,39
ALTIN 501,12
MEDYA

Canlı yayında covid-19 testleri pozitif çıktı! Sunucular apar topar kaçtı

ABD'de televizyon programında iki kadın sunucunun koronavirüs testi pozitif çıkınca sıra dışı anlar yaşandı. Testleri pozitif çıkan sunucular canlı yayında apar topar stüdyoyu terk etti.

ABD’de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in konuk olacağı 'The View' programının iki sunucusu, canlı yayındayken koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendi. Harris'in anons edilmesine kısa bir süre kala program ekibinden uyarı alan sunuculardan, stüdyodan ayrılmaları istendi. Sunucular apar topar stüdyoyu terk ederken, program konuklar arasında yer alan ünlü Hollywood yıldızı Bette Midler tarafından devam ettirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
abd
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aksaray'da kavga kanlı bitti! Yarasını unutup kameramana bakın ne dedi
Aksaray'da kavga kanlı bitti! Yarasını unutup kameramana bakın ne dedi
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İstanbul'da uyuşturucu satış kuyruğu kamerada! Sokak satıcılarına büyük baskın onlarca gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu satış kuyruğu kamerada! Sokak satıcılarına büyük baskın onlarca gözaltı
Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm fragmanı
Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm fragmanı
İçimizden Biri 4. bölüm fragmanı
İçimizden Biri 4. bölüm fragmanı
Son Yaz 24. bölüm fragmanı
Son Yaz 24. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 34. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 34. bölüm fragmanı
Yalancı 3. bölüm fragmanı
Yalancı 3. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı