BIST 1.385
DOLAR 8,86
EURO 10,40
ALTIN 498,41
MEDYA

Gönül Dağı 34. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 2 Ekim 2021 Cumartesi akşamı TRT 1'de...

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yalancı 3. bölüm fragmanı
Yalancı 3. bölüm fragmanı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı
İngiltere'de benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu
İngiltere'de benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu
İstanbul'da akılalmaz tuzak! Kadın arkadaşı telefonunu alıp saniyeler içinde bakın ne yaptı
İstanbul'da akılalmaz tuzak! Kadın arkadaşı telefonunu alıp saniyeler içinde bakın ne yaptı
Antalya'da görülmemiş pazarlık! Kaza geçiren sürücü ile oto galericinin pazarlığı gülümsetti
Antalya'da görülmemiş pazarlık! Kaza geçiren sürücü ile oto galericinin pazarlığı gülümsetti
Taliban, insan kaçırma suçlamasıyla öldürülen 4 kişinin cesedini meydanda astı
Taliban, insan kaçırma suçlamasıyla öldürülen 4 kişinin cesedini meydanda astı
TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Yozgat'ta kaybolan down sendromlu çocuk 8,5 saat sonra bakın nerede bulundu
Yozgat'ta kaybolan down sendromlu çocuk 8,5 saat sonra bakın nerede bulundu
ABD'de yolcu treni raydan çıktı! Ölüler ve yaralılar var
ABD'de yolcu treni raydan çıktı! Ölüler ve yaralılar var