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Antalya'da görülmemiş pazarlık! Kaza geçiren sürücü ile oto galericinin pazarlığı gülümsetti

ANTALYA'da kazada yan yatarak hasar gören aracın başında sürücü ile oto galerici sıkı pazarlığa tutuştu. O anları görünler gülümsemekten kendini alamadı...

Antalya’da dün akşam Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir araç tek taraflı kazaya karıştı. Kazada araç kaldırıma çarpıp yan yatarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada kazayı gören bir oto galerici, aracın yanına yanaşıp yardımcı olmak istedi. Sürücüde herhangi bir yaralanma olmadığının anlaşılması üzerine ikili arasında bu sefer araç pazarlığı başladı. Bir yandan araçtaki hasarı inceleyen oto galerici, kusurları göz önünde bulundurarak sıkı pazarlığa tutuştu. Cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri gülümsetti.

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