Veyis Ateş savcıya gidip kendisi için suç duyurusu yaptı!

Veyis Ateş Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'i hedef alıp "Neydi sizi beddualaşacak kadar hırçınlaştıran bu durum?" diye sormuştu.

SBK Holding'ten soruşturmayı durdurmak için para istediğine ilişkin ses kayıtları yayınlanan Veyis Ateş 3 ay sonra ortaya çıkıp, hakkındaki iddialar nedeniyle Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında bir süre önce yaşanan gerilime isim vermeden gönderme yapmıştı ve "Neydi sizi beddualaşacak kadar hırçınlaştıran bu durum? Size bir şey anlatmaktan vazgeçtim" dedi. Ateş, "'Biz bu mahallede kırk kişiyiz, hepimiz birbirimiz biliriz.' Kimler kimlerle, neler neler..! Şimdilik off the record ama siz yine de bekleyedurun, bir gün belki..." ifadesini kullanmıştı.

İşte bu sözler yeni bir kavganın fitilini ateşledi. Uğur Dündar, Veyis Ateş'e ateş püskürürken, Yılmaz Özdil açık açık hakaret etti. Gazetesi Hadi Özışık bu konuyu Perde Arkası programında masaya yatırdı.