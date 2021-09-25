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MEDYA

Arka Sokaklar dizisinden tepki çeken aşı sahnesi

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde koronavirüs aşısı sahnesi izleyicilerden bazılarının tepkisini çekti.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 596. bölümünde koronavirüse karşı aşılama mesajı verilmek istendi. Ancak yayınlanan sahne kısa sürede büyük tepki topladı.

Dizideki Rıza Baba karakterinin, "Bu acılar bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanının yaptığı gibi gidip aşımızı olacağız. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz." sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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