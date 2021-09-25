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Oğluyla kavga etti diye 1. sınıf çocuğuna dehşeti yaşattı! O anları videoya aldı!

Başakşehir'de bir kadın oğluyla kavga ettiği gerekçesiyle 1. sınıf çocuğuna inanılmaz hakaretlerle ağlatarak dehşet dolu anlar yaşattı.

Başakşehir'de bir kadın, oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayıp dehşeti yaşattı. Çığlık çığlığa ağlayan çocuğa özür dilettiren vicdansız kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

İddiaya göre, aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti.

Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden çocuğu bulup yakaladı. Hakaretler yağdırdığı çocuğun çığlık çığlığa ağlamasına da aldırmayan kadın, o anları da kayda aldı. Kadının sözlü işkencesi çocuğa özür diletene kadar devam etti.

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