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Tavuk haşlama nasıl yapılır şifa deposu!

Hem sağlıklı hem de oldukça leziz bir tarif olan tavuk haşlamayı akşam sofralarınıza taşımaya ne dersiniz?

Tavuğun her şeyi şifa, neredeyse tüm parçaları ile sağlıklı haşlamalar yapabilirsiniz. İster budundan isterseniz kalçasından yapın, çeşitli sebzeleri de içerisine kattığınız zaman hem leziz bir yemek hem de sağlıklı bir şifa kaynağı oluyor. Şifa niteliğinde olan tavuk haşlama yanında salçalı bir bulgur pilavı ile nefis gider. İşte sizler için tavuk haşlama tarifi...

Malzemeler;

Tavuk haşlama 3 adet tavuk but 3 adet patates 2 adet havuç 1 adet soğan 2,5-3 litre su Yarım çay bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı un Yarım limon suyu Tuz Üzerine bir tutam maydonoz.

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