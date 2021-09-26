Yozgat'ta kaybolan down sendromlu çocuk 8,5 saat sonra bakın nerede bulundu

YOZGAT'ta kaybolan 5 yaşındaki down sendromlu çocuk, 8 buçuk saat sonra bir apartmanda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay dün saat 17.00 sıralarında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana geldi. Down sendromlu 5 yaşındaki Emir Talha Erdem’in kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Kaymakam Halil İbrahim Kazar, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, polis ekipleri ve vatandaşların da katıldığı arama çalışmaları gece saat 01.30 sıralarına kadar sürdü.



Tek tek kent güvenlik kameraları incelendi. Gece saat 01.30'da Atıf Kılıç Caddesi’nde bir apartmana girdiği tespit edilen Erdem, buradan alınarak ailesine teslim edildi. Kaymakam Kazar ve İl Emniyet Müdürü Esertürk, Emir Talha Erdem’e oyuncak hediye ederek ailenin sevincine ortak oldular.