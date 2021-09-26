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İstanbul'da akılalmaz tuzak! Kadın arkadaşı telefonunu alıp saniyeler içinde bakın ne yaptı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da E.Ö. isimli kişi, aynı tekstil atölyesinde çalıştığı kadın arkadaşının cep telefonunu alarak, mobil bankacılık uygulaması üzerinden 64 bin liralık kredi çekti. Aynı uygulama üzerinden ev sahibine parayı havale eden E.Ö., aradığı ev sahibine 6 bin 5 liralık kirayı almasını ve kalanını yanlışlıkla yolladığını söyledi, belirttiği hesaba iade ettirdi.

Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde 6 Eylül'de saat 18.30'da meydana geldi. İddiaya göre, E.Ö., aynı iş yerinde çalıştığı N.S. isimli kadına ait cep telefonunu iş yerine ait yemekhane kısmında aldıktan sonra ütü odasına geçti. Burada, N.S.'nin cep telefonunda mobil bankacılık uygulamasından 64 bin liralık kredi çeken E.Ö., aynı uygulama üzerinden ev sahibine parayı havale etti. E.Ö. 5 dakika sonra telefonu N.S.'ye teslim etti.

Ardından ev sahibini arayan E.Ö., 6 bin 500 liralık 5 aylık kira borcunu almasını istediği ve geri kalan 57 bin 500 TL'lik tutarı yanlışlıkla gönderdiğini söyledi, başka bir hesap üzerinden kalan tutarı iade aldı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli E.Ö.'nün, N.S.'nin şifre bilgilerini önceden yardım etme bahanesiyle yapmış olduğu mobil bankacılık işlemi sırasında öğrendiğini belirledi. Geçen cuma günü şüpheli E.Ö. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli E.Ö. serbest bırakıldı.

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