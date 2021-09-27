BIST 1.385
DOLAR 8,86
EURO 10,40
ALTIN 501,51
GÜNCEL

Koronalı genç apart evde yakalandı! "Sıfır belirtim var, testler karışmış olabilir"

KIRIKKALE'de apart evde yakalanan korona virüslü 21 yaşındaki genç, "sıfır belirtim var" diyerek, testlerin karışmış olabileceğini iddia etse de yurtta karantinaya alındı.

Mardin'den Kırıkkale'ye üniversite diploması almak için gelen Cemil S, (21) konaklamak için bir apart eve geldi. Gündelik olarak kiralanan apart eve kaydını yaptıran Cemil S'nin "izlenimi devam ediyor" uyarısı, otomatik olarak emniyetin GBT (Genel Bilgi Toplama) sistemine düştü.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Filyasyon ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki apart eve gelerek, Cemil S'nin "HES kodu" kontrolünü yaptı. Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi

Uçakla memleketine geri dönmek için zorunlu olarak PCR testi yaptırdığını ifade eden Cemil S, sonucun pozitif çıktığını söyledi. "Sıfır belirtim var" diyerek, testlerin karışmış olabileceğini iddia etti ve yeniden test vermek istedi. Filyasyon ekipleri ise 21 yaşındaki Cemil S'yi ekip aracıyla götürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta karantinaya aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm fragmanı
Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm fragmanı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İçimizden Biri 4. bölüm fragmanı
İçimizden Biri 4. bölüm fragmanı
Son Yaz 24. bölüm fragmanı
Son Yaz 24. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı
Yalancı 3. bölüm fragmanı
Yalancı 3. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı
Antalya'da trafiği kapatıp dakikalarca oynadılar: Amca git şimdi sopa yiyeceksin
Antalya'da trafiği kapatıp dakikalarca oynadılar: Amca git şimdi sopa yiyeceksin
İngiltere'de benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu
İngiltere'de benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu
İstanbul'da akılalmaz tuzak! Kadın arkadaşı telefonunu alıp saniyeler içinde bakın ne yaptı
İstanbul'da akılalmaz tuzak! Kadın arkadaşı telefonunu alıp saniyeler içinde bakın ne yaptı