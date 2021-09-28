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YEREL

Kocaeli'de gören telefona sarıldı! Film izler gibi izlediler

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de bunalıma giren şahıs bir iş merkezinin çatısına çıktı. Cadde üzerinde toplanan vatandaşlardan bazıları ise yaşananları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Olay, Gebze ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş merkezinin çatısında akşam saatlerinde meydana geldi. Maddi sıkıntı yaşadığını öne sürülen bir şahıs, iş merkezinin çatısına çıktı. Çatıda birinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı intihar girişiminden vazgeçirmek için uzun süre çaba harcadı.

Caddede yoğunluk oluşurken, bazı meraklıların ise cep telefonu kamerası ile intihar girişimini görüntülemeye çalıştığı görüldü. Aynı zamanda kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, bazı vatandaşların ise maske takmadığı gözlendi. İkna edilen şahıs aşağıya indirilerek, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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