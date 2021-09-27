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DÜNYA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı! Daha önce yüzüne tükürülmüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Lyon şehrini ziyareti sırasında yumurta şeklinde bir nesne fırlatıldı.

Son aylarda kötüye giden ekonomi ve koronavirüsle ilgili kısıtlamalar konusunda yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalan zor durumdaki Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, bu kez de yumurtayla saldırdılar.

Lyon kentine seyahati sırasında Emmanuel Macron'a yumurta olduğu tahmin edilen bir cisim fırlatıldı. Olaydan sonra bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Daha önce de yumurtalı saldırıya uğramıştı

2017 yılında Fransız çiftçisinin buluştuğu büyük Tarım Fuarı'nı ziyaret eden Emmanuel Macron, öfkeli bir çiftçinin attığı tek bir yumurtanın kurbanı olmuştu.

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