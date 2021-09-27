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O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Geçtiğimiz yıl ekrana ara veren O Ses Türkiye, bu sene yepyeni jüri kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen O Ses Türkiye'nin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

Büyük bir heyecanla beklenen O Ses Türkiye 2021'in ilk fragmanı yayınlandı. 2 Ekim'de ekrana gelecek olan yarışmanın yeni jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alacak.

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'e transfer olmasıyla jüriye Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç dahil oldu. Yeni sezon çekimlerin başlandığı O Ses Türkiye, ilk bölümüyle 2 Ekim Cumartesi akşamı TV8'de izleyiciyle buluşacak.

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