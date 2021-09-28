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MEDYA

Teşkilat 16. bölüm fragmanı

Teşkilat dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 3 Ekim 2021 Pazar akşamı TRT 1'de...

Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek kelimenin tam anlamıyla yer altına inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

Teşkilat dizisinde Milli İstihbarat Teşkilatının olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılırken; başkent Ankara’da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide; bazen bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

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