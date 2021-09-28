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MEDYA

İkimizin Sırrı 9. bölüm fragmanı

İkimizin Sırrı dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı. İkimizin Sırrı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? İkimizin Sırrı 3 Ekim 2021 Pazar akşamı ATV'de...

Yedi yaşındaki kızı Hayal ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat, biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.

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