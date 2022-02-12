İstanbul Kağıthane'de 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu
İSTANBUL'dan son gelen haber korkunç! Kağıthane'de bir iş yerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Şahısların piknik tüpünden zehirlendikleri tahmin ediliyor.
Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'ndeki 5 katlı iş hanının birinci katındaki iş yerine gelen bir kişi, içeride 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan 3 kişinin öldüğünü belirledi.
Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 3 kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin piknik tüpünden zehirlendikleri tahmin ediliyor.