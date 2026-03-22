İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Acı haber geldi

İstanbul Fatih'te bitişik iki binanın çökmesinin ardından 11 kişi enkaz altında kaldı. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre; çökme, doğalgaz kaynaklı patlama sonucu meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Abone ol

Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan bitişik iki bina çöktü. Binaların çökmesinin ilk belirlemelere göre; doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından gerçekleştiği öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarında göçük altında mahsur kalan 11 kişiden 1'i ölü olarak, 10 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 11 vatandaşımız enkazın altından çıkarılmıştır. Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır toplam 10 vatandaşımız ise yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fatih'te 2 binanın çökmesiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldı.

Vali Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'taki doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası çöken bitişik yapıdaki 2 binanın enkaz alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Gül, patlama neticesinde yan yana bulunan biri 2, diğeri tek katlı olmak üzere 2 evde göçük meydana geldiğini anımsattı.

9 kişi göçük altında kaldı

Gül, "İlk belirlemelere göre toplamda 9 kişi göçük altında kaldı. Kaymakamımızın koordinasyonunda AFAD, itfaiye, Fatih Belediyesi, emniyet, UMKE ve diğer kurumların işbirliğiyle kurtarma çalışmaları başladı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. Bir kişiye ulaşıldı, birazdan çıkmak üzere. Diğer sonuncu hemşehrimizin de bulunma, kurtarılma çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Ekiplerin enkazın başında, dar bir yerde ve zor şartlar altında çalıştığını kaydeden Gül, "Bu açıdan hem onlara rahatlık sağlamak hem onların çalışmalarına engel olmamak için biz daha çok bu tarafta çalışmaları takip edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Vali Gül, çevredeki binalarda şu an için tahliye durumunun söz konusu olmadığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte AFAD bu işleri takip eder, boşaltılması gereken binalar varsa boşaltılır. Dışarıda kalan hemşehrilerimiz varsa bunların barınma, besleme ve benzeri işlerini takip eder. Bizim şu an birinci önceliğimiz hemşehrilerimizi göçükten çıkarmak ve tedavilerini yaptırmak. Yaralı hemşehrilerimizin şu an hayati tehlikesi yok ilk belirlemelere göre." diye konuştu.

Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesine ilişkin adli soruşturma başlatıldığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enkaz altında kaldığı düşünülen 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.