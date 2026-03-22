Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de komşularıyla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı kapsamında Rize’de komşularıyla bir araya gelerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Rize'de komşularıyla bayramlaştı.

Memleketi Güneysu'da bulunan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile komşularını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

96 yaşındaki Ayşe isimli komşusunun yanına oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sohbet etti.

Bir komşusu Erdoğan'a hitaben, "Bütün devletlerle, bütün dünyayla uğraşıyorsun Başkanım. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında komşularıyla yakından ilgilenen Erdoğan ve Emine Erdoğan'a mahalle sakinleri tarafından kolonya ve çikolata ikram edildi.

Bölgede yaşanan çatışmalara dikkati çeken bir vatandaş da Erdoğan'a, "Allah razı olsun. Onlar savaşta, biz rahat rahat yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, ziyaretlerin ardından komşularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

