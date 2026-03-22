BIST 13.048
DOLAR 44,30
EURO 51,30
ALTIN 6.406,80
HABER /  DÜNYA

Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki tüm köprülerin bombalanması talimatı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdi.

Abone ol

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Netanyahu’nun söz konusu talimatını ordu komuta kademesiyle İran ve Lübnan’a saldırıların ele alındığı değerlendirme toplantısında açıkladı.

Hizbullah mensuplarının ve silahlarının, Lübnan’ın güneyine geçişinin engellenmesini gerekçe gösteren Bakan Katz, Netanyahu ile birlikte orduya "Litani Nehri üzerindeki tüm köprüleri derhal imha etme” talimatı verdiklerini söyledi.

Katz, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki Kasimiyye Köprüsü'nü tekrar vuracaklarını belirtti.

İsrail ordusuna Lübnan'ın tüm sınır köylerini yıkma talimatı

Katz, havadan ve karadan saldırılarını şiddetlendirdikleri Lübnan'ın sınır köylerindeki tüm evleri yıkacaklarını da kaydetti.

Bakan Katz, Gazze Şeridi’nin Refah kenti ve Beyt Hanun bölgesinde yaptıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde de yapacaklarını söyledi.

İsrail yerleşimlerine tehdit oluşturduğunu öne süren Katz, orduya İsrail ile sınır Lübnan köylerinde bütün evlerin yıkılması talimatını verdiklerini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Akın Gürlek'ten bilirkişi sistemiyle ilgili paylaşım: 29 güne düşürdük
Akın Gürlek'ten bilirkişi sistemiyle ilgili paylaşım: 29 güne düşürdük
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Son dakika göçük altında kalanlar kurtarıldı, valilikten açıklama
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Son dakika göçük altında kalanlar kurtarıldı, valilikten açıklama
Tıp fakültesi öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü hakkında karar!
Tıp fakültesi öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü hakkında karar!
Siyasilerden 3 şehit için peş peşe taziye mesajları geldi
Siyasilerden 3 şehit için peş peşe taziye mesajları geldi
Almanya Irak'ta görev yapan askerlerini tahliye etti
Almanya Irak'ta görev yapan askerlerini tahliye etti
İran basınından Trump'ın "elektrik altyapısına saldırı" tehditlerine, "bölge karanlığa gömülür" yanıtı
İran basınından Trump'ın "elektrik altyapısına saldırı" tehditlerine, "bölge karanlığa gömülür" yanıtı
Geri sayım sürüyor: 500 bin sosyal konutta sıra İstanbul’a geldi
Geri sayım sürüyor: 500 bin sosyal konutta sıra İstanbul’a geldi
Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü mesajı
Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü mesajı
Son dakika! Katar'da, içinde Türk askerinin de olduğu askeri helikopter düştü! 3 şehit var...
Son dakika! Katar'da, içinde Türk askerinin de olduğu askeri helikopter düştü! 3 şehit var...
İsrail Başbakanı Netanyahu orduya talimat verdi!
İsrail Başbakanı Netanyahu orduya talimat verdi!
İran duyurdu ortalık karıştı! İşte Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti
İran duyurdu ortalık karıştı! İşte Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti
Maliye 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Maliye 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama