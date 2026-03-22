Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 24 Mart Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş ile Türkiye'nin diplomatik girişimleri ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından önemli başlıkları görüşmek için 24 Mart Salı günü bir araya gelecek.

Toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar ının ardından yaşanan gelişmeler görüşülecek. Savaşın yayılım hızı, İran'ın çevre ülkelere yönelik saldırıları kabinede değerlendirilecek.

Öte yandan İran'dan Türkiye'ye atılan ve NATO tarafından imha edilen balistik füzeler de kabinenin gündeminde. Olası risklere karşı alınan hava savunma tedbirleri değerlendirilecek.

 Kabinede savaşın ekonomi üzerindeki etkileri de ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sonra petrol fiyatlarındaki yükseliş ve alınabilecek tedbirler masada olacak.

Savaşın enflasyon hedefleri üzerinde yarattığı baskı ve fiyat istikranın sağlanabilmesi için alınabilecek ek tedbirlerin de konuşulması bekleniyor.

 Türkiye, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'deki askeri adımlarını da yakından izliyor. Gayri askeri statüdeki adalara silah sevk etme kararı sonrası Türkiye'nin atacağı olası adımların kabinede görüşülmesi bekleniyor.

 TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

 Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporu sonrası hukuki adım beklentisi var. Olası yasal adımların da görüşülebileceği değerlendiriliyor.

 Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki tüm köprülerin bombalanması talimatı verdi
Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki tüm köprülerin bombalanması talimatı verdi
Akın Gürlek'ten bilirkişi sistemiyle ilgili paylaşım: 29 güne düşürdük
Akın Gürlek'ten bilirkişi sistemiyle ilgili paylaşım: 29 güne düşürdük
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Son dakika göçük altında kalanlar kurtarıldı, valilikten açıklama
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Son dakika göçük altında kalanlar kurtarıldı, valilikten açıklama
Tıp fakültesi öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü hakkında karar!
Tıp fakültesi öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü hakkında karar!
Siyasilerden 3 şehit için peş peşe taziye mesajları geldi
Siyasilerden 3 şehit için peş peşe taziye mesajları geldi
Almanya Irak'ta görev yapan askerlerini tahliye etti
Almanya Irak'ta görev yapan askerlerini tahliye etti
İran basınından Trump'ın "elektrik altyapısına saldırı" tehditlerine, "bölge karanlığa gömülür" yanıtı
İran basınından Trump'ın "elektrik altyapısına saldırı" tehditlerine, "bölge karanlığa gömülür" yanıtı
Geri sayım sürüyor: 500 bin sosyal konutta sıra İstanbul’a geldi
Geri sayım sürüyor: 500 bin sosyal konutta sıra İstanbul’a geldi
Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü mesajı
Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü mesajı
Son dakika! Katar'da, içinde Türk askerinin de olduğu askeri helikopter düştü! 3 şehit var...
Son dakika! Katar'da, içinde Türk askerinin de olduğu askeri helikopter düştü! 3 şehit var...
İsrail Başbakanı Netanyahu orduya talimat verdi!
İsrail Başbakanı Netanyahu orduya talimat verdi!
İran duyurdu ortalık karıştı! İşte Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti
İran duyurdu ortalık karıştı! İşte Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti