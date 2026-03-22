Dışişleri Bakanı Fidan, İran, Mısır, AB ve ABD'den yetkililerle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki tansiyonu düşürmek ve küresel barış zeminini yeniden inşa etmek amacıyla yürüttüğü diplomasi trafiğinde kritik bir aşamaya geldi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Fidan’ın İranlı mevkidaşı Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Abdulati, Estonyalı mevkidaşı Kallas ve ABD’li üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği temaslarda ana gündem maddesi "savaşı durdurmaya yönelik somut adımlar" oldu.

Görüşmelerde, çatışma bölgelerindeki insani durumun iyileştirilmesi ve kalıcı bir ateşkesin tesisi için uluslararası toplumun atabileceği diplomatik hamleler kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

Türkiye’nin "kolaylaştırıcı" rolünü pekiştiren bu yoğun temas trafiği, krizlerin bölgesel bir savaşa dönüşmesini engelleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Hem bölge aktörleri hem de Batılı müttefiklerle eş güdümlü bir diyalog hattı kuran Bakan Fidan, muhataplarına askeri tırmanışın durdurulması ve diplomasiye alan açılması yönündeki kararlılığı bir kez daha iletti.

Kaynaklar, Ankara’nın barış odaklı bu girişimlerinin, önümüzdeki süreçte çatışma bölgelerindeki gerilimi düşürmeye yönelik yeni mekanizmaların kurulmasına öncülük edebileceğini vurguluyor.

