Kar ve sağanak geliyor: Bayramdan sonra da sürecek 10 kente uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Mart Pazar günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün de yurdun büyük kısmında sağanak ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.