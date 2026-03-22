Kar ve sağanak geliyor: Bayramdan sonra da sürecek 10 kente uyarı

Kar ve sağanak geliyor: Bayramdan sonra da sürecek 10 kente uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramın son günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede günlerdir devam eden sağanak ve kar yağışının bugün de devam edeceği bildirildi. 10 kent için sarı kodlu uyarı verildi. İşte 22 Mart Pazar güncel hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Mart Pazar günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün de yurdun büyük kısmında sağanak ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Adana, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Mardin, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

İŞTE 22 MART GÜNCEL HAVA DURUMU
MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C


Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

