Kar ve sağanak geliyor: Bayramdan sonra da sürecek 10 kente uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramın son günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede günlerdir devam eden sağanak ve kar yağışının bugün de devam edeceği bildirildi. 10 kent için sarı kodlu uyarı verildi. İşte 22 Mart Pazar güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Mart Pazar günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün de yurdun büyük kısmında sağanak ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Adana, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Mardin, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
İŞTE 22 MART GÜNCEL HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı