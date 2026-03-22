Akın Gürlek'ten bilirkişi sistemiyle ilgili paylaşım: 29 güne düşürdük

Adalet Bakan Akın Gürlek, bilirkişi sisteminde yapılan düzenlemelerle rapor hazırlama süresinin 110 günden 29 güne indirildiğini açıkladı. İş yükünü dengelemek için dosya sınırı getirildiğini belirten Gürlek, yeni şablonlar ve UYAP entegrasyonu sayesinde süreçlerin daha şeffaf, sistematik ve denetlenebilir hale getirildiğini vurguladı.

Adalet Bakan Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığının bilirkişi sistemine dair sosyal medya paylaşımını alıntılayıp, bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Gürlek, bilirkişi sistemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük. Aylık dosya sayısını, normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik. Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik. Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu'nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık."

