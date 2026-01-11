BIST 12.201
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında 2025 yılının ekim ayında soruşturma başlatıldığını belirterek, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğüne dair bazı basın yayın organlarındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organında ve sosyal medya mecralarında Ekol TV kanalıyla ilgili "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği" şeklinde söylemlerde bulunulduğu ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, konu hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturmanın bulunmadığına işaret edilerek, "Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen, özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup incelemeler titizlikle devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekol TV’ye ilişkin “kara para aklama” iddiaları üzerine başlattığı soruşturmayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devrettiği öne sürülmüştü. Kanalın kapatılması ve şirket merkezinin Kağıthane’ye taşınmasının ardından soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üstlenildiği belirtilmişti.

