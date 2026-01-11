BIST 12.201
Yağışlar işe yaradı mı? İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışlarla beraber 50 gün sonra yeniden yüzde 20 seviyesini geçti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son 14 günde yeniden yükselmeye başladı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün yüzde 19,24 olarak ölçülürken, devam eden yağışlarla birlikte 0,87 artarak bugün itibarıyla yüzde 20,11 olarak kaydedildi.

Barajların doluluk oranı en son 23 Kasım 2025'te yüzde 17 seviyesine düşerken, 50 gün sonra su seviyesi yeniden yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Su miktarı Ömerli'de yüzde 25,17, Darlık'ta yüzde 31,51, Elmalı'da yüzde 61,29, Terkos'ta yüzde 15,95, Alibey'de yüzde 13,24, Büyükçekmece'de yüzde 16,27, Sazlıdere'de yüzde 13,39, Istrancalar'da yüzde 42,29, Kazandere'de yüzde 5,69, Pabuçdere'de yüzde 6,08 olarak hesaplandı.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 174,5 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Kentte su tüketimi ise dün 3 milyon 1 bin metreküp olarak hesaplandı.

İSKİ istatistiklerine göre, 11 Ocak'ta baraj doluluk oranlarının 2016'da yüzde 63,88, 2017'de yüzde 59,86, 2018'de yüzde 66,09, 2019'da yüzde 87,72, 2020'de yüzde 52,42, 2021'de yüzde 21,13, 2022'de yüzde 27,81, 2023'te yüzde 31,56, 2024'te yüzde 57,01, 2025'te yüzde 41,74 ve 2026'da yüzde 20,11 olduğu kaydedildi. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

