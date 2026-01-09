Survivor 2026'dan bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda heyecan dorukta! 8 Ocak 2026 akşamı yayınlanan bölümde, eleme potasındaki isimlerden biri Dominik macerasına erken son verdi. Ünlüler takımı peş peşe fire verirken, izleyiciler Survivor kim elendi sorusunun cevabını merakla bekledi. İşte, 8 Ocak Survivor'da elenen isim...
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yeni sezonunun ilk bölümü 1 Ocak Perşembe akşamı izleyenlerle buluştu. Survivor 2026 ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alıyor.
Haftanın dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belli olmuştu: Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat Arkın. Nefes kesen parkur mücadeleleri sonrası düello heyecanı yaşandı. Özellikle Keremcem ile Erkan arasındaki çekişme, ekran başında milyonları kilitledi.
KEREMCEM ELENDİ!
Düelloyu kaybeden taraf, yeni formatın getirdiği Kader Konseyi'ne kaldı. Karşı takımın oylaması sonucunda karar netleşti: Ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem, Survivor 2026'dan elenen isim oldu!
Geçtiğimiz hafta Selen Görgüzel'in vedasının ardından Ünlüler takımı ikinci darbeyi aldı. Keremcem'in elenmesi, takım arkadaşlarında büyük moral bozukluğu yarattı. Ada konseyinde duygusal anlar yaşanırken, Keremcem hayranları sosyal medyada destek mesajları yağdırdı.