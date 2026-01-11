Peugeot 408 yenilendi 3 farklı motor seçeneği

Peugeot, "fastback" siluetine sahip yenilenen Peugeot 408 modelini tanıttı. Peugeot 408, yüzde 100 elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve 48V hibrit olmak üzere üç farklı motor seçeneğine sahip bulunuyor

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransız markanın tasarım dilini yansıtan yeni Peugeot 408, aydınlatmalı ön logo ve bagaj kapağındaki aydınlatmalı Peugeot yazısıyla yollara çıkan ilk Peugeot modeli olma özelliğini taşıyor.

Yeni ön tasarım, yenilenen ızgara yapısı ve "Flare Yeşil" gövde rengiyle dikkati çeken model, yüzde 100 elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve 48V hibrit olmak üzere üç farklı motor seçeneğine sahip bulunuyor.

Yeni bir gövde konsepti sunan "fastback" siluetine sahip 408, dinamizm, sürüş keyfi ve konforu bir araya getirdi. Bununla birlikte model, SUV kodlarıyla harmanlanmış "fastback" tasarımıyla Peugeot'un özgün tasarım diline etkileyici bir katkı sağlıyor.

Fransa’nın Mulhouse şehrinde üretilen modelin tasarımı, keskin tasarım çizgileri, ön ve arka tasarımda yer alan özel ışık imzası gibi zarif detaylarla daha da güçlendiriliyor. Yeni Peugeot 408'in ön tasarımı, markanın ikonik ışık imzasının yenilikçi bir yorumunu ortaya koyuyor.

Karakteristik üç pençe ışık imzasını üç ince, eğimli LED şerit temsil ederken, bunlar aynı zamanda aracın tüm genişliğini kapsayan zarif bir LED şeritle birbirine bağlanıyor ve yine bu şerit aydınlatılmış logonun (GT ve GT Exclusive modellerinde) üzerinde yer alıyor.

Yeni Peugeot 408, dış tasarımda yer alan siyah rengin yoğun kullanımı, parlak ve mat yüzeyleri birleştiriyor. Tamponun alt bölgesindeki trapezoid şekil ise aracın güçlü duruşunu ve karakterini daha da vurguluyor.

Peugeot tasarımcıları, modelin farlarını, tamponun alt kısmında yer alacak şekilde ve ışık imzasından uzağa yerleştirirken, tasarımı ise üst üste yatay olarak yerleştirilmiş iki ultra ince modülden oluşuyor.

Bu modüllerden biri üstte kısa huzme diğeri ise altta uzun far işlevini üstleniyor. Yine bu modüller parlak siyah bir eklentiye entegre edildikleri için kapalıyken neredeyse görünmez oluyor.

Bu aydınlatma sistemi, Allure ve Allure Business donanım seviyelerinde Peugeot FULL LED teknolojisi, GT ve GT Exclusive donanım seviyelerinde ise Peugeot Matrix LED teknolojisini kullanılıyor. Bunun yanı sıra Peugeot 408'in görsel zarafetini korumak adına kısa mesafe radarı Peugeot logosunun arkasına gizlendi.

Yenilikçi "fastback" tasarımı dikkati çekiyor

Peugeot 408'in hibrit versiyonları özel 19 inç Adakite jantlarla yollara çıkıyor. Geniş, elmas kesimli yüzeyler, aracın güçlü duruşunu desteklerken, 19 inç jantlar, hibrit motoruna sahip GT donanım seviyelerinde standart ekipman, Allure ve Allure Business donanım seviyeleri için opsiyon olarak sunuluyor. Bu donanım seviyeleri ise standart olarak parlak siyah 17 inç alaşım jantlarla veriliyor

Geliştirilmiş grafiklere sahip dijital gösterge paneli yeni 408'de standart olarak sunuluyor. GT Exclusive ve GT donanım seviyesinde opsiyon olarak, Peugeot 408'in dijital gösterge paneli, artırılmış sürüş keyfi için yeni 3D grafikler sunuyor.

Peugeot i-Cockpit'in temel unsurlarından olan beş i-Toggles tuşlar, ayrı ayrı kişiselleştirilebilen dokunmatik kısayollar yeni 408'de de kullanılmaya devam ediyor. Bunlar, sık kullanılan klima ayarları, sık ziyaret edilen navigasyon konumu, telefon rehberi, favori radyo istasyonları ve daha birçok işleve hızlı erişim sağlıyor. Ayrıca ön konsoldan kapı panellerine kadar uzanan ambiyans aydınlatması, sekiz farklı renk seçeneği sayesinde sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor.

Kompakt direksiyon, yeni Peugeot 408'in dinamik hissini ve çevikliğini artırıyor. Ergonomik ve opsiyon olarak sunulan ısıtma özelliğine sahip olan direksiyon simidi, bilgi-eğlence sistemi (radyo, telefon) ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinin kontrollerini de üzerinde barındıyor.

Yeni Peugeot 408, sürücünün sürüş bilgilerini gözlerini yoldan ayırmadan takip edilebilmesi için göz hizasında konumlandırılan 10 inçlik dijital bir gösterge paneline sahip bulunuyor.

Gösterge paneli, navigasyon, medya, sürüş destek sistemleri ve enerji akışı dahil olmak üzere kişiselleştirilebilir grafikler ve çok sayıda ekran modları içeriyor.

Bunu 10 inçlik merkezi dokunmatik multimedya ekranı tamamlıyor. Bu ekran yolcunun kullanım kolaylığını sağlarken aynı zamanda sürücünün rahatça kullanabilmesi için biraz daha aşağıda ve sürücüye doğru eğimli olarak konumlandırılmış durumda bulunuyor.

Elektrikli veya elektrik destekli güç aktarma sistemleri

Güçlü elektrik motoruyla yeni Peugeot E-408, 213 PS (157 kW) güç ve 343 Nm torku kullanıma sunuyor. Model tasarlanırken ve geliştirilirken performans dışında verimlilik de ön planda tutuldu.

Aerodinamik, hem gövde hem de gövde altında büyük bir titizlikle ele alınmış durumda bulunuyor. Bu da düşük sürtünme katsayısı ile sonuçlanıyor. Düşük sürtünme katsayısı enerji tüketiminin sadece 14,7 kWsa/100 kilometre gibi düşük bir seviyede kalmasına katkı sağlıyor.

Model, 58,2 kWsa kapasiteye sahip yüksek voltajlı NMC batarya ile birlikte 456 kilometre (WLTP birleşik) menzile ulaşıyor. Bu da sektör araştırmalarına göre, günde ortalama 45 kilometre yol kat eden C segment müşterinin çoğunun ihtiyaçlarını karşılayan bir menzil sağlıyor ve gerektiğinde daha uzak bölgelere daha uzun yolculuklar yapmak isteyen müşteriler için de aynı derecede uygun bulunuyor.

Peugeot E-408'in entegre şarj cihazı 120 kilovata kadar destekliyor ve böylece batarya yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 30 dakikada şarj oluyor.

Çok yönlü kullanım sunan Peugeot 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7

Peugeot ürün gamındaki yeni Peugeot 408 için özel olarak geliştirilen güç aktarma sistemi, 180 PS (132 kW) gücündeki benzinli motoru 92 kilovat elektromotorla birleştiriyor ve 7 ileri çift kavramalı e-DCS7 şanzımanla eşleştiriliyor.

Yeni Peugeot 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7, şehir içi tamamen elektrikli sürüşte 85 kilometre menziliyle günlük kullanım için çözüm sunarken, daha uzun yolculuklar için ise 240 PS (177 kilovat) toplam gücüyle güç ve çok yönlülük sağlıyor.

14,6 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya, 7,4 kilovat (32 A) duvar tipi şarj cihazı ve isteğe bağlı 7,4 kilovat tek fazlı entegre şarj cihazı ile 2 saat 5 dakika içinde tamamen şarj olabiliyor.

Peugeot 408 Hybrid, 145 HP (107 kilovat) gücündeki benzinli motoru 6 ileri çift kavramalı elektrikli otomatik şanzımanla eşleştiriyor. Modelde yer alan batarya, sürüş sırasında otomatik olarak şarj oluyor ve dinamik hızlanma esnasında ek tork sağlıyor.

Bu motor seçeneği 5,0 litre/100 kilometre WLTP karma tüketim değerine sahip bulunuyor. Peugeot 408 HYBRID 145 eDCS6, şehir içi sürüş koşullarında sürüş süresinin yüzde 50'sine kadar tamamen elektrikli, emisyonsuz modda yol alabiliyor.