BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  DÜNYA

Norveç Nobel Komitesi'nden Machado'nun tuhaf talebine yanıt

Norveç Nobel Komitesi'nden Machado'nun tuhaf talebine yanıt

Norveç Nobel Komitesi, Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado’nun Nobel Barış Ödülü’nü ABD Başkanı Donald Trump'a devretme isteğine olumsuz yanıt verdi.

Abone ol

Komiteden yapılan açıklamada, Nobel Vakfı tüzüğüne atıfta bulunularak, "Bir Nobel Ödülü ilan edildikten sonra iptal edilemez, paylaşılamaz veya başkalarına devredilemez. Karar nihaidir ve sonsuza kadar geçerlidir" ifadeleri kullanıldı.

Ödül verme kararının kesin olduğu ve itiraz yolunun kapalı olduğu vurgulanan açıklamada, komitenin ödül sahiplerinin ödülü aldıktan sonraki eylemleri veya söylemleri hakkında yorum yapmadığı belirtildi.

Norveç Nobel Komitesi, 10 Ekim'de 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı muhalefet lideri Machado'ya verdiğini duyurmuştu.

Machado, 5 Ocak'ta Fox News’e verdiği röportajda Nobel Barış Ödülü’nü ABD Başkanı Donald Trump ile paylaşmak istediğini ve Venezuela’ya yönelik askeri müdahale için kendisine bizzat teşekkür etmek istediğini söylemişti.

ABD Başkanı Trump ise Machado’nun Nobel Barış Ödülü’nü kendisine vermek istediğini duyduğunu belirterek, bunun kendisi için “büyük bir onur” olacağını ifade etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gördüğü rüya gerçek oldu ünlü şarkıcı uçak kazasında öldü
Gördüğü rüya gerçek oldu ünlü şarkıcı uçak kazasında öldü
Can simidine ulaşamadı! Yüzmek için girdiği denizde boğuldu
Can simidine ulaşamadı! Yüzmek için girdiği denizde boğuldu
FIAT Professional’dan 1 Milyon TL’ye 0 faizli kredi fırsatı
FIAT Professional’dan 1 Milyon TL’ye 0 faizli kredi fırsatı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi:"İlk maçta gol atmam harika"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi:"İlk maçta gol atmam harika"
Kupa sevinci! Sadettin Saran'dan futbolculara net mesaj: 'Siz benim ailemsiniz'
Kupa sevinci! Sadettin Saran'dan futbolculara net mesaj: 'Siz benim ailemsiniz'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakibimizi tebrik ediyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakibimizi tebrik ediyorum
Sabaha karşı art arda depremler! Büyük panik yaşandı
Sabaha karşı art arda depremler! Büyük panik yaşandı
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: 8 aydır buradaymış gibiydi
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: 8 aydır buradaymış gibiydi
Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
İstanbul'da şiddetli yağmur yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı
İstanbul'da şiddetli yağmur yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı
Bakırköy'de metro durağının yanında yangın paniği
Bakırköy'de metro durağının yanında yangın paniği
Bahçelievler'de 6 katlı binanın 2 balkonu çöktü araçlar hasar aldı
Bahçelievler'de 6 katlı binanın 2 balkonu çöktü araçlar hasar aldı