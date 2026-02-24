BIST 14.019
DOLAR 43,85
EURO 51,70
ALTIN 7.296,90

Otomotiv devi Ford yüzbinlerce aracını geri çağırıyor! İşte risk yaşanan o model

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Otomotiv devi Ford yüzbinlerce aracını geri çağırıyor! İşte risk yaşanan o model

ABD'li otomotiv şirketi Ford'un, SUV modeli Explorer'ın arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarındaki kırılma riski nedeniyle ABD genelinde 400 binden fazla aracını geri çağıracağı bildirildi.Şirket, ayrıca 40 bin 655 aracını da batarya arızaları ve kusurlu fren pedalları nedeniyle geri çağıracak.

Otomotiv devi Ford yüzbinlerce aracını geri çağırıyor! İşte risk yaşanan o model - Resim: 1

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Ford Explorer modeli araçların arka süspansiyondaki bağlantı çubuklarında kırılma riski tespit edildiği belirtildi.

16
Otomotiv devi Ford yüzbinlerce aracını geri çağırıyor! İşte risk yaşanan o model - Resim: 2

Açıklamada, bu parçanın kırılmasının, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesine ve ciddi kazalara yol açabileceği ifade edildi.

26
Otomotiv devi Ford yüzbinlerce aracını geri çağırıyor! İşte risk yaşanan o model - Resim: 3

Ford'un, SUV modeli Explorer'ın arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarındaki kırılma riski nedeniyle ABD genelinde 400 binden fazla aracını geri çağıracağı bildirildi.

36
Otomotiv devi Ford yüzbinlerce aracını geri çağırıyor! İşte risk yaşanan o model - Resim: 4

Öte yandan, Ford'un güvenlik alarmı sadece Explorer modelleriyle sınırlı kalmadı. 

46