Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Palet Türk Müziği İlkokulunun, Türk müziğine yürekten bağlı nice evladımız için ilham, umut ve istikamet olmaya devam etmesini diliyorum. Geleneği yaşatan, geleceği yeşerten bu güzel emek, gönülden gönüle çoğalsın." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda ayrıca, ziyaretten görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

