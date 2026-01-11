BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  DÜNYA

İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD-İsrail açıklaması

İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD-İsrail açıklaması

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin askeri saldırı düzenlemesi halinde İsrail ve ABD üslerinin hedef olacağını söyledi.

Abone ol

İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf, mecliste milletvekillerine hitabında ülkedeki son gelişmeler ve sokak gösterilerini değerlendirdi.

Kalibaf, "ABD'nin askeri bir saldırı düzenlemesi halinde, hem İsrail hem de ABD'nin askeri ve denizcilik merkezleri bizim için meşru hedef olacaktır." dedi.

"Teröristlerle savaşıyoruz"

ABD ve İsrail'in rejim muhalifi göstericileri desteklediğine işaret eden Kalibaf, "Düşmanlar, 12 gün savaşında ülke içi teröristleri harekete geçirmeyi planlamışlar ama başarılı olamamışlardı. Şimdi, ülke içi teröristleri harekete geçirdiler. Teröristlerle savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Kalibaf'ın konuşması sırasında bazı milletvekilleri ABD karşıtı sloganlar attı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ocak günü yaptığı açıklamada, İran'da süren gösterileri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." ifadelerini kullanmıştı.

- İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.

Tahran yönetimi internet erişimini engellerken, ülke içinde ve Avrupa’daki bazı İran Büyükelçilikleri önünde rejim karşıtı gösteriler devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
NATO, HAVELSAN ile sözleşme imzaladı
NATO, HAVELSAN ile sözleşme imzaladı
En düşük emekli aylığının artırılmasıyla oluşacak mali etki analiz edildi
En düşük emekli aylığının artırılmasıyla oluşacak mali etki analiz edildi
Bakan Kurum: “Tüm ülkeler iklim değişikliğiyle ilgili karar alırken dönüp Türkiye’nin sözüne bakacak”
Bakan Kurum: “Tüm ülkeler iklim değişikliğiyle ilgili karar alırken dönüp Türkiye’nin sözüne bakacak”
ABD Başkanı Trump Grönland'ı işgal planı hazırlama talimatı verdi iddiası
ABD Başkanı Trump Grönland'ı işgal planı hazırlama talimatı verdi iddiası
Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım
Uzmanından çözüm: Ameliyat kepçe kulağı bitiriyor, kepçe kulak ise özgüveni
Uzmanından çözüm: Ameliyat kepçe kulağı bitiriyor, kepçe kulak ise özgüveni
2011'den beri Interpol tarafından aranıyordu! Kartal'da yakalandı
2011'den beri Interpol tarafından aranıyordu! Kartal'da yakalandı
Norveç Nobel Komitesi'nden Machado'nun tuhaf talebine yanıt
Norveç Nobel Komitesi'nden Machado'nun tuhaf talebine yanıt
Gördüğü rüya gerçek oldu ünlü şarkıcı uçak kazasında öldü
Gördüğü rüya gerçek oldu ünlü şarkıcı uçak kazasında öldü
Can simidine ulaşamadı! Yüzmek için girdiği denizde boğuldu
Can simidine ulaşamadı! Yüzmek için girdiği denizde boğuldu
FIAT Professional’dan 1 Milyon TL’ye 0 faizli kredi fırsatı
FIAT Professional’dan 1 Milyon TL’ye 0 faizli kredi fırsatı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi:"İlk maçta gol atmam harika"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi:"İlk maçta gol atmam harika"