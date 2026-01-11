BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi:"İlk maçta gol atmam harika"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi:"İlk maçta gol atmam harika"

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Guendouzi "İlk maçımda ilk golümü attım. Bundan dolayı mutluyum. Bundan daha önemlisi de taraftar için kupa kazanmak." dedi.

Abone ol

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından açıklamada bulunan Fransız orta saha, "Açıkçası çok gururluyum. Takımımla gurur duyuyorum çünkü bence bugün iyi oynadık. Harika bir karakter ortaya koyduk. Birlikte hücum yaptık. Birlikte savunma yaptık. Birlikte çok güzel işler yaptık. Bundan dolayı gururluyum. Dediğim gibi bu sadece başlangıç. Bu takımla daha fazla kupa kazanmak istiyorum. Bu takıma inanıyorum. Bu taraftar arkamızda olduğu sürece harika başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İlk maçta gol atmam gerçekten harika"

Takımıyla ilk maçında gol katkısı veren 26 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Üç gün önce Lazio ile 90 dakika oynadım. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yaparım. Bence takım olarak bugün harika oynadık. Daha fazla kupa kazanabiliriz. İlk maçta gol atmam gerçekten harika. Takımımla da gurur duyuyorum. İlk maçımda ilk golümü attım. Bundan dolayı mutluyum. Bundan daha önemlisi de taraftar için kupa kazanmak. Taraftarlar, kupa kazanmayı bekliyorlardı. Bu yüzden kupayı kazandığımız için mutluyuz."

İlgili Haberler
Kupa sevinci! Sadettin Saran'dan futbolculara net mesaj: 'Siz benim ailemsiniz' Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: 8 aydır buradaymış gibiydi
ÖNCEKİ HABERLER
Kupa sevinci! Sadettin Saran'dan futbolculara net mesaj: 'Siz benim ailemsiniz'
Kupa sevinci! Sadettin Saran'dan futbolculara net mesaj: 'Siz benim ailemsiniz'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakibimizi tebrik ediyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakibimizi tebrik ediyorum
Sabaha karşı art arda depremler! Büyük panik yaşandı
Sabaha karşı art arda depremler! Büyük panik yaşandı
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: 8 aydır buradaymış gibiydi
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: 8 aydır buradaymış gibiydi
Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
İstanbul'da şiddetli yağmur yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı
İstanbul'da şiddetli yağmur yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı
Bakırköy'de metro durağının yanında yangın paniği
Bakırköy'de metro durağının yanında yangın paniği
Bahçelievler'de 6 katlı binanın 2 balkonu çöktü araçlar hasar aldı
Bahçelievler'de 6 katlı binanın 2 balkonu çöktü araçlar hasar aldı
Halep'teki terör örgütü YPG/SDG'li son grup şehrin dışına tahliye edildi
Halep'teki terör örgütü YPG/SDG'li son grup şehrin dışına tahliye edildi
17,5 milyon kullanıcının bilgileri ifşa oldu
17,5 milyon kullanıcının bilgileri ifşa oldu
İstanbul Valiliği uyarmıştı! Gök gürültülü sağanak yağış başladı
İstanbul Valiliği uyarmıştı! Gök gürültülü sağanak yağış başladı
Türkiye'nin 'İyilik Gemisi' Sudan için yola çıktı
Türkiye'nin 'İyilik Gemisi' Sudan için yola çıktı