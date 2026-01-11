BIST 12.201
Düğün evinde tüp patladı! Gelin ve damat ile 6 kişi hayatını kaybetti

Düğün evinde tüp patladı! Gelin ve damat ile 6 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Geo News'ün haberine göre polis ekipleri, düğün yapılan evdeki tüpün patladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, patlamada ilk belirlemelere göre gelin ve damat ile 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Düğün evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalanların olduğu, patlama sebebiyle çevredeki en az 4 evin hasar gördüğü bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

