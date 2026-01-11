FIAT Professional’dan 1 Milyon TL’ye 0 faizli kredi fırsatı

FIAT Professional, aralık ayında sunduğu avantajlı finansman kampanyalarını yeni yılda da sürdürüyor. Ocak ayı sonuna dek geçerli olacak satış kampanyasında; model bazlı 1 milyon TL’ye varan %0 faizli kredi kampanyaları ve showrooma özel avantajlar dikkat çekiyor.

FIAT Professional, ocak ayına özel sıfır faizli kredi seçenekleri ile ticari araç sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor.

Markanın orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim modelleri Scudo Van ile 5+1 yolcu kapasitesine sahip “iş için güçlü, yaşam için konforlu” Scudo Combi/Combimix modelleri, 1 milyon TL’ye 9 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor. 8+1 kişilik taşıma kapasitesine sahip yerli üretim Ulysse modeli ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli yine %0 faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor.

Yüksek performansı, verimliliği ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan Ducato Van ve geniş iç hacmi ile 16+1 kişilik Ducato Minibüs modelleri de kampanya kapsamında 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi imkânları ile satın alınabiliyor. Tek ve çift kabin gibi gövde seçeneklerine ek olarak farklı kasa boyutlarıyla Ducato Kamyonet modellerinde de 1 milyon TL’ye 9 ay vadeli %0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

Fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik açısından en üst seviyeyi sunan ve müşteri gereksinimlerini maksimum seviyede karşılayacak şekilde tasarlanan Doblo Combi’de ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

FIAT Professional ocak satış kampanyası kapsamında kredi imkânları veya peşin alım indirimlerinin yanı sıra birbirinden cazip ek indirimler de FIAT showroomlarında tüketicileri bekliyor.

