Volvo Cars o modelini geri çağırdı! İşte sebebi...

44 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Elektrikli araç sektöründe batarya kaynaklı güvenlik tartışmaları son dönemde artıyor. Bataryaların aşırı ısınması durumunda yangın riski bulunması, üreticileri geri çağırma ve yazılım/batarya güncellemeleri yapmaya itiyor. Benzer şekilde, Volkswagen de yüksek voltajlı bataryaların aşırı ısınma ve yangın riskine karşı ID.4 modellerinden yaklaşık 44 bin aracı geri çağırmıştı. Bu kapsamda hem yazılım güncellemesi hem de batarya değişimi yapılacağı bildirildi.