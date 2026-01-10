BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35

TRT1'de yayınlanan Cennetin Çocukları'nda flaş karar! İki isim birden veda ediyor

|
TRT1'de yayınlanan Cennetin Çocukları'nda flaş karar! İki isim birden veda ediyor

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Cennetin Çocukları dizisi için dikkat çeken bir karar alındı. Soner Caner'in yönetmenliğini üstlendiği, Ali Kara'nın kaleme aldığı ve Motto Yapım imzası taşıyan dizide, peş peşe iki oyuncunun projeye veda edeceği öğrenildi.

TRT1'de yayınlanan Cennetin Çocukları'nda flaş karar! İki isim birden veda ediyor - Resim: 1

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda alınan yeni kararla birlikte iki oyuncunun birden projeye veda edeceği öğrenildi. Bu gelişme, dizinin sıkı takipçileri arasında merak konusu oldu. Yaşanacak ayrılıklar, hikayeyi nasıl etkileyecek? İşte o isimler...

112
TRT1'de yayınlanan Cennetin Çocukları'nda flaş karar! İki isim birden veda ediyor - Resim: 2

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Şebnem Doğruer, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun ve Zafer Algöz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Cennetin Çocukları için şaşırtan bir karar verildi.

212
TRT1'de yayınlanan Cennetin Çocukları'nda flaş karar! İki isim birden veda ediyor - Resim: 3

Pazartesi akşamlarına damga vuran Cennetin Çocukları dizisinde iki önemli ismin veda edeceği öğrenildi. Motto Yapım imzalı dizinin “Arife”si Bihter Dinçel hafta başı ekrana gelecek 17. bölümde ekibe veda edecek.

312
TRT1'de yayınlanan Cennetin Çocukları'nda flaş karar! İki isim birden veda ediyor - Resim: 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziyle ilgili son günlerde kulislerde bir veda bilgisi daha konuşuluyor. Ayvalık’ta çekilen dizinin Ayla’sı Melisa Şenolsun’un da projeden ayrılacağı söylentiler arasında.

412