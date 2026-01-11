BIST 12.201
Meteoroloji uyardı! Bu 3 ilde yaşıyorsanız dikkat

Adana, Osmaniye ve Hatay için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Adana'da, akşam saatlerinden itibaren ise Osmaniye ile Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların, Adana'da yarın akşam, Hatay ve Osmaniye'de salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

