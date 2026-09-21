İsrail Gazze'de sivillere ve çadırlara ateş açtı hastanede kahreden görüntüler
İsrail ordusunun ateşkese rağmen sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sivilleri ve yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef alan saldırılarında biri kadın, diğeri çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Oktay SAĞLAM
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Gazze'nin güneyindeki Refah kentine bağlı Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara ateş açması sonucu yaşamını yitiren Filistinli çocuk İsmail Berdevil için Han Yunus kentindeki Nasır hastanesinde cenaze töreni düzenlendi.