İsrail Gazze'de sivillere ve çadırlara ateş açtı hastanede kahreden görüntüler

İsrail ordusunun ateşkese rağmen sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sivilleri ve yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef alan saldırılarında biri kadın, diğeri çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Oktay SAĞLAM
Oktay SAĞLAM
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

Gazze'nin güneyindeki Refah kentine bağlı Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara ateş açması sonucu yaşamını yitiren Filistinli çocuk İsmail Berdevil için Han Yunus kentindeki Nasır hastanesinde cenaze töreni düzenlendi.

gazze
VİDEOLAR
Medipol’den çocuk gelişimi konusunda kritik uyarılar! Muhakkak bilinmesi gerekiyor
Medipol’den çocuk gelişimi konusunda kritik uyarılar! Muhakkak bilinmesi gerekiyor
Kira sözleşmesi tartışması sonrası gözaltı! Eline ne geçtiyse fırlattı
Kira sözleşmesi tartışması sonrası gözaltı! Eline ne geçtiyse fırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New Yok'ta Türkevi girişinde coşkulu karşılama Türklerle böyle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New Yok'ta Türkevi girişinde coşkulu karşılama Türklerle böyle sohbet etti
Hadi Özışık: Özel ve Yavaş'ın sürekli görüştüğüne inanmıyorum
Hadi Özışık: Özel ve Yavaş'ın sürekli görüştüğüne inanmıyorum
Medipol’den uyarı! Şah damarı darlığına dikkat sessizce ilerliyor
Medipol’den uyarı! Şah damarı darlığına dikkat sessizce ilerliyor
Alihan Kuriş suç örgütü tanıklarından çarpıcı ifadeler: "CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!"
Alihan Kuriş suç örgütü tanıklarından çarpıcı ifadeler: "CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!"
İran'da havada dehşet anları: Motoru arızalanan yolcu uçağının kabin tavanı çöktü
İran'da havada dehşet anları: Motoru arızalanan yolcu uçağının kabin tavanı çöktü
Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen gösteride savaş uçağı düştü
Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen gösteride savaş uçağı düştü
Ortalık birden karıştı! İstihbaratçılar birbirine ateş açtı: O anlar kamerada
Ortalık birden karıştı! İstihbaratçılar birbirine ateş açtı: O anlar kamerada
Giresun'da yolda yatan köpeği ezen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı
Giresun'da yolda yatan köpeği ezen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı
Çin'de toprak kayması
Çin'de toprak kayması
Çin'de toprak kayması! Facia anları kamerada: Yüzlerce insanı saniyeler içinde yuttu
Çin'de toprak kayması! Facia anları kamerada: Yüzlerce insanı saniyeler içinde yuttu
Emine Erdoğan, 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Emine Erdoğan, 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Mafya liderine suikast! Olay yerinde hayatını kaybetti: O anlar böyle görüntülendi
Mafya liderine suikast! Olay yerinde hayatını kaybetti: O anlar böyle görüntülendi
Anne, baba ve çocuk uçurumdan düşerek can verdi! Korkunç olay saniye saniye kamerada
Anne, baba ve çocuk uçurumdan düşerek can verdi! Korkunç olay saniye saniye kamerada
Kolombiya’da deprem sonrası gökyüzü kızıla büründü
Kolombiya’da deprem sonrası gökyüzü kızıla büründü
Kolombiya’daki 7,4’lük depremde binanın çökme anı kamerada
Kolombiya’daki 7,4’lük depremde binanın çökme anı kamerada
İtalya’da mühimmat fabrikasında şiddetli patlama: 24 işçi faciadan döndü
İtalya’da mühimmat fabrikasında şiddetli patlama: 24 işçi faciadan döndü
Kolombiya’daki şiddetli depreme havalimanında böyle yakalandılar!
Kolombiya’daki şiddetli depreme havalimanında böyle yakalandılar!
Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
CHP kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu’na Onursal Genel Başkanlık çağrısı
CHP kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu’na Onursal Genel Başkanlık çağrısı
Japonya'da Karslı ve Ordulu aileler arasında kavga
Japonya'da Karslı ve Ordulu aileler arasında kavga
Trump konuşurken ilginç anlar! Seyircinin yaptığı hareketler gündem oldu
Trump konuşurken ilginç anlar! Seyircinin yaptığı hareketler gündem oldu
Almanya'nın Stade kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü
Almanya'nın Stade kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü