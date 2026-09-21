İsrail Gazze'de sivillere ve çadırlara ateş açtı hastanede kahreden görüntüler İsrail ordusunun ateşkese rağmen sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sivilleri ve yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef alan saldırılarında biri kadın, diğeri çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Oktay SAĞLAM